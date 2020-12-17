滬深兩市17日雙雙收漲，上證指數上漲1.1％，重新站上3,400點大關。市場交易熱絡，滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）7,918億元。

香港信報報導，上證指數17日早盤一度低見3,354點，下跌12點，跌幅為0.39％，隨後止跌反彈，午後漲幅擴大，最多漲39點，漲幅為1.16％，高見3,406點，終場收報3,404點，上漲37點，漲幅為1.13％，成交額為3,647.4億元。

深成指17日先跌後反彈，盤中最多下跌62點，跌幅為0.45％，低見13,688點。盤中高見13,901點，上漲150點，漲幅為1.1％，最終收報13,889點，上漲138點，漲幅為1.01％，成交額為4,270.11億元。

滬深300指數17日收報5,017點，上漲63點，漲幅為1.28％。創業板指數收報2,785點，上漲24點，漲幅為0.9％。

各類股普遍上漲，有色金屬股漲逾3％。煤炭股漲逾2％。石油、金融、化工、房地產股漲逾1％。電力、水泥、鋼鐵股持穩。

(工商 )