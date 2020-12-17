KPMG安侯建業17日舉辦第四季讀書會，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道在演講時指出，「否極泰來」無疑將是2021年全球經濟的最佳寫照，但我國仍需留意金融危機。

吳孟道表示，在全球股市一片看好聲中，卻仍潛藏著些許隱憂。比如金融資產泡沫與債務風險疑慮，隨著紓困規模持續擴大，似乎也慢慢在加溫。這對長期全球經濟成長而言，絕對不是一件好事。畢竟回顧過往經驗，金融危機往往是肇因於此。

而在金融資產與債務泡沫吹大的過程中，更值得留意的，或許是K型復甦帶來的兩極化現象。例如，新興市場與先進國家經濟成長的落差、金融市場與實體經濟的背離、科技與傳統產業的脫鉤、大型與中小企業的資源分配不均、富有與貧窮階級的對立等等，可能都是未來經濟成長的絆腳石。

在實體經濟面而言，吳孟道認為，不管是IMF、OECD、EIU或IHS Markit的預測，2021年全球經濟成長率都將較2020年大增至少8個百分點以上，而全球貿易成長率彈升幅度，更是經濟成長率的兩倍之多，關鍵包括2020年基期較低，還有美國大選結果與新冠肺炎疫苗陸續問世，大幅降低全球經濟的不確定性因素。

另一方面，吳孟道則認為，當美國總統大選落幕且疫情逐漸獲得控制，中美對抗顯然又會重新回到檯面。雖然市場大多認為，拜登做法普遍會較川普來的溫和，可能會用協商談判取代直接制裁，但從整體國家戰略來看，中美抗衡恐怕已是常態化的結果。

在消費、投資及出口三大引擎全面助燃下，2021台灣景氣再攀高峰，已是板上釘釘。未來如何延續這股動能，再創台灣經濟奇蹟，相信是眾人最為殷切企盼之事。 另外，針對金融監督管理委員會為達到落實公司治理、提升企業永續發展、營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力之核心願景，於8月25日宣布正式啟動公司治理3.0-永續發展藍圖，以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等5大主軸為中心，合計39項具體措施採逐年循序漸進方式推動。 KPMG安侯建業執業會計師蘇彥達表示，在39項具體措施中，重要推動措施將於鼓勵期間結束後採強制規範方式實行，如於2023年時，符合特定條件之上市櫃公司其獨立董事不得少於董事席次之三分之一、半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆、擴大強制設置公司治理主管之公司範圍、擴大強制編製永續報告書之公司範圍等規定。

另外，為提升資訊揭露之時效、品質與透明度並強化利害關係人溝通，公司治理3.0也明訂企業於2022年時實收資本額達100億元或外資持股比率達30％以上之上市櫃公司應提前30日上傳股東會議事手冊及會議補充資料及提前14日上傳股東會年報、按公司規模於2022至2024年間分階段要求上市櫃公司應於年度終了後75日內公告前一年度自結財務資訊、於2023年時實收資本額達100億元之上市櫃公司其年度財務報告縮短至年度終了後75日內公告等規定。

而針對近期熱門之租稅優惠有包括資金回台、投資抵減及未分配盈餘實質投資等節稅措施，其中資金回台之租稅優惠不得與投資抵減同時適用，而未分配盈餘實質投資優惠則可與資金回台及投資抵減同時適用。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師黃彥賓則表示，營利事業向境外公司支付之費用，如屬服務費性質，其扣繳稅款可申請租稅協定之營業利潤免稅、或申請適用所得稅法第25條降低扣繳率為3％、或申請淨利率及貢獻度以降低扣繳率；如支付屬權利金性質之費用，則可申請適用所得稅法第4條21款免稅，或申請租稅協定之上限稅率降低扣繳率為10％～15％。

至於向境外公司收取服務費之營業稅，亦另可申報適用零稅率。以上皆為近期常見之租稅優惠。黃彥賓認為，前述租稅優惠，皆為現行法律所明文之合法節稅措施，企業應了解其適用要件、期間及限制以擇定最佳節稅方案，才不會錯過應享有合法權益，並可使節稅效益極大化。

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