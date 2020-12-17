移工寶寶們今年有了南港合法新據點，跳起舞來元氣滿滿，活潑可愛。(主辦單位提供)

關愛之家創辦人楊婕妤女士，33年來為愛滋病患與移工寶寶，奉獻心力。(主辦單位提供)

蕭裔芬今年擔任關愛之家代言人，過去蕭敬騰、崔佩儀，也曾為關愛之家代言。(主辦單位提供)

秉持國際扶輪「超越自我」（Service Above Self）的精神，國際扶輪3481地區第四分區大時代扶輪社等10社，共同關懷關愛之家非本國籍兒童的醫療問題，透過「孕安520」奶瓶需要您」的議題宣導，喚起社會大眾關注兒童醫療。

財團法人台灣關愛基金會（下稱關愛之家）之附屬機構「關愛之子家園」，於2020年3月1日開始提供服務，以確保不間斷提供無依兒童24小時所需的各項照顧。關愛之家創辦人楊婕妤女士說：「失聯移工的懷孕婦女因無健保，故其子女在醫療上皆需要全額自費。關愛之家站在人道救援立場，盡全力幫忙求助的懷孕婦女，衍伸出的醫療費用，平均每月花費近25萬元。」

台北大時代扶輪社總監特別代表（新社顧問）陳麗華表示，「希望藉由本次活動，做爲這群『沒有名字孩童』的發聲筒，讓各界重視此議題與更多的關注。發揮國際扶輪社區服務精神，結集力量協助需要幫助的人。」

大時代創社社長張志嘉說：「藉由這次「孕安520」 關愛之家聯合例會活動，奉獻愛心拋磚引玉，為這些外籍移工母親無力照顧的小孩，創造更多旳大愛！」「孕安520」活動代言人，前華視新聞主播蕭裔芬小姐，與關愛寶寶們一起動手做趣味饅頭，增添節日氣氛，提前幫孩子們歡慶聖誕節的來臨。

對於關愛之家而言，確實是不小的經濟負擔。每位誕生在台灣的小生命都重要，關愛之家守護將孩子的生命健康，將孩子的權益擺在第一順位。透過[孕安520]活動，希望更多民眾加入，一起支持促進兒童醫療健康權益。

(中時 )