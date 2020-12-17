普華（PwC）商務法律事務所合夥外國法律師林信宏表示，目前法律科技的發展多著重於法務部門績效管理、合約數位化，及合約條款的修改及產生，以提升金融機構法務部門執行法律事務的效率。

隨著科技應用的普及化，法律科技成為新的國際發展趨勢。面對全球各地日漸趨嚴的金融監理要求，金融機構期待透過法遵科技的應用，更有效率地了解並管理自身法遵風險，降低法遵成本

林信宏以法律部門績效管理為例，過往法律事務的績效難以單純以處理合約數量或回答法律問題次數進行準確評估，法律科技可提供法務部門更多績效追蹤方式，例如合約修改後案件成功率、內部律師使用率及案件處理時效等，協助管理階層追蹤並衡量部門員工的實質貢獻。

林信宏分享其在國際金融中心的實務經驗，指出國際金融機構已開始將紙本合約數位化，將相關條款文字數位化後儲存，未來即可利用關鍵字方式進行合約條款的查詢。法務部門更可進一步將合約條款類型化，並以不同標籤標記。若未來有合約修該需求時，可以更快速地辨識應修改的合約條款及其他相似條款，以進行合約修改。

目前PwC與合作夥伴聯合開發法律科技工具「NewLaw」，以實現合約數位化並達到快速合約修改的目的。NewLaw即是利用光學字元辨識技術，將紙本合約轉換成為機器可讀取的文字檔，並可將合約條款模組化後給予標籤註記，以節省法務部門日後辨識合約條款的時間，進而可合理預估所需花費的資源。除了盤點合約條款外，NewLaw亦可協助法務部門根據業務需求產出標準化的合約初稿，大幅提升法務部門進行合約修改的效率。

林信宏認為，金融業應考慮適時採用相關法律科技，協助法務部門可以更有效率地執行業務。為確保科技解決方案的導入可以發揮預期效果，建議金融機構管理階層必須以全局視角來看待法務轉型，從各個方面考察所有可用於增強法務部門核心能力的解決方案，並同時考慮其敏捷性和隨機應變能力，以適應新業務、新市場、新經濟、新政策格局下的新常態。最重要的是，科技轉型的效能必須「可被量化」，才能確知其為組織所帶來的利益。

普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出，為因應外部主管機關對於金融機構日趨嚴謹的監理要求，未來法遵科技對於金融產業的穩健發展將有舉足輕重的影響。據PwC觀察，金融機構預期需花費越高法遵成本的項目，發展該項目的法遵科技新創公司受挹注的資金通常也越多，金融犯罪的監控即為一例。

梁鴻烈表示，交易監控耗費可觀人力，且洗錢態樣變化多端，近年來市面上出現運用人工智慧及機器學習等新技術協助金融機構優化交易監控系統的解決方案。期望透過機器學習並記錄個別金融帳戶的「行為態樣」，做為可疑交易警示基礎，以優化過去「以規則為基礎」的交易監控模式，進而提升交易監控系統的效率及有效性。

梁鴻烈提醒，金融機構在採納新科技時，仍應注意主管機關的態度與期待。例如金管會於2020年8月公布的「金融科技發展藍圖」中即指出，金融監理將秉持「科技中立」的原則，不論採取何種科技或技術，亦不論是何種金融服務提供者，凡從事同樣的服務或業務者皆應遵循同樣的規範密度。

在國際上，美國聯邦層級數個銀行監管機構於2018年12月共同發布的「打擊洗錢與恐怖融資的創新措施聯合聲明」也指出，銀行就銀行保密法及防制洗錢法遵作業採取新科技解決方案時，主管機關將秉持相同的監理標準或要求。

梁鴻烈建議，金融機構在採用新科技或以創新技術執行法遵作業時，應特別留意各國主管機關本於科技中立原則發展的監理要求，尤其是以下兩項重點：一為該科技解決方案運作是否具備可解釋性，二為該科技解決方案之運作是否可被驗證。

(工商 )