面對中國各種進口管制，澳洲一方面為煤炭放低姿態，一方面宣稱準備為大麥被加徵80%關稅問題上告到WTO(世界貿易組織)，但專家指出，勝訴也難以解決中澳關係惡化帶來的全面問題。此外，澳洲媒體指出WTO裁決曠日廢時，裁決還沒出來澳洲農業每年要承受5億澳元損失，農民也擔心政府這些法律措施會進一步激怒北京當局。

澳洲經濟智庫洛威研究所(Lowy Institute)首席經濟學家拉賈(Roland Rajah)告訴線上媒體「新日報」(The New Daily)：「WTO做出裁決會花很多年，這期間足以造成很多傷害。中國可能會服從裁決，但太花時間，所以屆時北京可能已經達到他們的目標。」

拉賈還認為北京方面制裁措施非常巧妙，都遊走在灰色地帶，例如中斷木材、大麥進口是因為有蟲害，牛肉則容易在標籤和衛生標準上找藉口，比較明確又容易告得成的是對葡萄酒徵收高達107%~212%關稅、禁止煤炭卸貨，但這2種產品又剛好是最容易找到替代來源的。北京針對這些具體、技術性的、微小的違規來處罰，用來欺負或阻止澳洲產品非常容易。

長居墨爾本的國際貿易顧問、波隆那大學研究員狄列托(Giovanni Di Lieto)指出解決大麥問題也是治標不治本，關鍵還是在中澳關係：「即使我們能贏得大麥的訴訟，能解決更廣泛的經濟問題嗎？」他還補充，由於美國總統川普(Donald Trump)杯葛，讓WTO上訴機構自去年就停擺，若中國不服WTO初步裁定要上訴，無人審理會使花費時間更久。

澳洲最大報《澳洲人》(The Australian)訪問了該國農民組織「莊稼人」(GrainGrowers)執行長麥肯(David McKeon)，他說該組織支持政府告到WTO，但也表示中澳持續交惡除了每年減少出口的直接5億澳元損失，還會大幅削減澳洲大麥溢價。

麥肯說：「問題不是找不到買家，是找不到願意為澳洲大麥支付溢價的買家。很多人更希望青島啤酒或其他中國啤酒商來收購，而不是賣到沙烏地阿拉伯當羊飼料。有些農民私下抱怨這些法律措施會進一步激怒澳洲最大貿易夥伴，而他們經常在政治糾紛裡用經濟來脅迫。」

反對黨工黨的貿易事務發言人金恩(Madeleine King)也表示支持政府決定，但她認為政府面對價值數十億的出口、成千上萬就業機會失去的威脅，應該要做的是修復與北京關係，另外還要把推出計畫促進出口目的地多元化當成優先事項。

(中時新聞網)