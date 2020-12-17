業者大方請憨兒們吃鐵板燒。（呂筱蟬攝）

為讓憨兒感受聖誕節氣氛，中壢大埕鐵板燒連續第六年邀請真善美社會福利基金會憨兒們，提前享用好吃的鐵板燒大餐，其中院生「阿偉」喜歡烹飪，老闆游昌盛、張靜怡夫妻還特別為他準備一套廚師服，由游昌盛指導他煎蛋，一圓他的廚師夢。

20歲的阿偉有中度智能障礙，從小父親就離開他，媽媽也在幾年前過世，逢年過節其他憨兒有家人可以帶回家，他卻無家可回，來到真善美後老師發現他非常喜歡廚房工作，從清潔到挑菜都不嫌累，他更喜歡烹飪課，聽聞要去吃鐵板燒，主動希望煎蛋給大家吃。

真善美福利基金會表示，礙於經費、交通以及人力問題，這些憨兒鮮少有機會外出吃餐廳，所以每個人都很興奮可以自己點菜、擁有自己的套餐，成為最快樂的回憶。

大埕鐵板燒老闆娘張靜怡則說，白手起家早年創業辛苦，當時得到很多貴人相助，現在有能力也有機會，發願每年都要幫憨兒開心度過聖誕節，也希望憨兒透過學習發揮自身價值，相信自己也有能力可以做到。

(中時 )