林洧聰小朋友在全班同學幫助下，完成人生第一次大隊接力。（周麗蘭攝）

斗六市鎮南國小501班罹患腦麻的林洧聰小朋友在全班同學的鼓舞下，17日參加校慶接力賽跑最後一棒，校長梁博雍表示，老師和同學想幫他達成洧聰參加大隊接力的心願，一致決議不計較名次，在大家的祝福下，洧聰完成他人生第一次接力賽。

林洧聰小朋友罹患腦性麻痺，三年前曾參加雲林縣小天使發展協會舉辦的路跑；林媽媽說，兒子因身體障礙而更喜歡動，覺得別人可以，他也想要嘗試，謝謝校方這次給他機會和同學一起合作。

林媽媽說，班級老師告知她才知道兒子要參加大隊接力，他很高興也很緊張，前幾天就睡不好，很怕自己害同學輸，有在公園練習跑。

林洧聰小朋友說，他沒有甚麼信心，希望班上得前三名就好。

林媽媽表示，兒子原本跑步容易跌倒，去年開刀後改善很多，最近又迷上籃球，學校老師體育課教他拍籃球、帶球走，他已經很開心。

鎮南國小舉行17日61周年校慶運動會，每一年級都有大隊接力比賽共18棒，五年一班林洧聰小朋友擔任最後一棒，只跑直線的最後50公尺直線衝刺。

五年一班同學起跑後慢慢跑，到第17棒時已經落後3個班級，林洧聰接棒後搖搖晃晃奮力往前，班導王幸芙和助理員陪跑，班上同學跟著慢跑加油，順利抵達終點線時，全校師生都歡呼。

王幸芙老師告訴他「你靠自己的力量通過終點線了，你很棒，要對自己有信心！」班上同學鼓掌稱讚林洧聰「金馬獎」。林媽媽看到兒子接棒快跑的樣子，感動得落淚。

林洧聰小朋友賽前由媽媽（右）、學校助理員陪伴。（周麗蘭攝）

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