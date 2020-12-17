澳職將要展開新賽季，48歲前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）加盟雪梨藍襪隊，當時新聞引起騷動，不過隨著開幕時間逼近，雪梨藍襪隊卻發布聲明指出曼尼身體出狀況無法比賽，且歸期未定，這讓球迷相當錯愕。

曼尼雖然年紀已高，不過仍沒有放棄追逐他的棒球夢，他曾在2013年來台加盟義大犀牛，當時適逢經典賽熱潮，加上義大剛接手找來曼尼這名球星，中職掀起一股「曼尼旋風」，中職觀眾人數直線上升，雖然曼尼只來台短短3個月，不過帶來的效益相當巨大。

曼尼離台後又回到小聯盟，之後也曾打過多明尼加聯盟、日本獨立聯盟，今年首度前往澳職，甚至成為雪梨藍襪隊的看板球星，官網隨處可見以曼尼為主的廣告，只不過曼尼要缺席開幕戰了。

根據雪梨藍襪隊聲明指出，曼尼由於身體問題無法參與比賽，雖然問體有些嚴重，以至於直接影響他能否參賽，不過聲明中表示並沒有危及到他的生命，且與新冠肺炎無關，並表示沒有傳染問題，曼尼已經默默治療這個問題一段時間了。

聲明中表示曼尼雖然無法上場，不過在場外仍會全力配合球隊，直到他的身體狀況健康才會回來比賽。

(中時 )