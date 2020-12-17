不少人認真工作存錢，就是想努力晉升有殼族，不過一名網友卻相反，他表示，自己年薪150萬，寧願每月花3萬元租屋，因為他認為，要是每月被房貸纏住，倒不如選擇租屋還比較有生活品質，不用一輩子當屋奴。貼文發出後就有網友直言，「過幾年你會不會後悔沒有買房？」

原PO日前在PTT上發文指出，自己年薪150萬，選擇每月花3萬在新北市租房，但他最常聽到身邊的朋友說，「3萬都可以繳房貸了」，並質疑他為何不買房，原PO認為，若要在現在居住的地方置產，每月房貸8萬元，「如果買下去，完全沒有生活品質可言，更別提生小孩了，一輩子當屋奴」。

再加上自己年收條件，無法申請社會住宅，更痛批根本沒幾個年輕人住得到，「真的要繼續炒房，炒到年輕人不敢生小孩嗎？」貼文發出後網友紛紛回應，認為原PO多年後會後悔，「一個月花幾萬替房東繳房貸到底是？」、「我年薪少你一點，但是我每個月房租1萬，也是在台北」、「我年收180萬只敢租2萬，還想多出國玩多投資」、「你新北還要貸8萬，看起來你的問題比較大」、「話說回來，社會住宅的門檻不是158萬嗎？」

不過也有網友認同原PO做法，「150萬真的不多，當租房仔剛好而已」、「與其買貴森森的破房背幾10年房貸，不如租好一點住得舒服」、「年收只有150萬，又不想通勤太遠的話，的確租屋比較好」、「覺得房貸影響生活，乖乖花時間通車買遠一點的」。

(中時新聞網)