民進黨立委高嘉瑜日前公開租屋處照片，只見床上除了堆積如山的衣物，還有一個泛黃的枕頭，引起網友議論，日前知名音樂人許常德就在節目上爆料，有個女神級的藝人，房間髒亂程度與高嘉瑜不相上下。

許常德在節目《新聞挖挖哇》節目爆料，一位女神級的藝人租了小套房，不過房間卻是髒亂不堪，尤其是附設的廚房裡面堆滿好幾袋垃圾，而且堆到快要到天花板的程度，幾乎到了寸步難行的地步，此外房間地板上更是誇張，充斥著沒吃完的食物和垃圾，不過生活習慣雖然極差，但這位女藝人交往的男友，不僅帥、有錢還是開跑車，可以說是標準的「高富帥」。

名嘴許常德在節目上描女神級藝人房間髒亂程度。（圖／Youtube）

此外，許常德更透露去過一位資深女神的日本住處，房間堆滿貨物到幾乎踩不到地板的程度，而這些貨物都是名牌衣服及配件，超過一半以上從買回來後都未開箱，但同一層樓另一戶老公的辦公室則是整齊劃一，對比起來可以說是天壤之別。

對此，心理諮商師表示房間髒亂的人，第一種是欠缺照顧或從小嬌生慣養，等到長大獨立後才發現要「自我照顧」頗有難度，第二種則是欠缺自我整合能力，對生活習慣沒有足夠認識。

(中時新聞網)