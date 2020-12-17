前美牛專家會議代表蘇偉碩因多次發表萊劑對人體有害的主張遭蔡政府「查水表」，被要求於12月25日到案說明，不少支援蘇的民眾認為是「綠色恐怖」，衛福部次長薛瑞元表示，本次是依法告發，勿過度政治解讀。

蘇偉因多次發表反對萊劑與萊劑有害人體的言論遭衛福部依食安法告發，並收到高雄市政府警察局通知書，要求25日晚上10點到案說明。

今(17)日農委會、衛福部、環保署召開「嬰幼兒副食品鎘限量標準之食用安全問題」聯合記者會，薛瑞元表示，「反對立場並不能決定科學是什麼樣子，科學的東西需要舉證。」蘇說萊劑會引起自閉症及存在空氣中涉及不實訊息，並不是因為他說萊劑有毒才被告，因為「有毒」是很廣泛的說法。

問到衛福部是否有掌握科學證據認為蘇說不對？提告方是否應該也要相對拿出科學證據來做評斷？

薛瑞元說，要證明有比較容易，要證明沒有就很困難了，衛福部目前查無科學文獻佐證蘇的說辭，既然查不到那麼蘇就要自己舉證，否則將依「食安法46-1條」處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

至於現在很多聲援蘇的人認為這是綠色恐怖，他強調是依法告發，不須過度政治解讀，但若有其他人有與事實偏離的公開言論，就可判定為不實的訊息而提告。

(中時 )