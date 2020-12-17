國立台灣海洋大學成立研究中心投入相關研究，成功掌握大量人工繁殖藍眼淚技術。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

國立台灣海洋大學成立研究中心投入相關研究，成功掌握大量人工繁殖藍眼淚技術。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

每年4月至6月是藍眼淚季節，但今年10月馬祖北竿罕見出現藍眼淚蹤跡，在地居民直呼非常少見，外界議論紛紛，國立台灣海洋大學成立研究中心投入相關研究，成功掌握大量人工繁殖藍眼淚技術，17日公開藍眼淚大爆發原因，下一步將開發藍眼淚預報APP，提供民眾追淚指標。

海大先前已經證實馬祖「藍眼淚」的發光生物之一就是「夜光蟲」，17日舉辦「藍眼淚爆發世紀解謎」記者會，首度揭開造成夜光蟲有性生殖的機制，海大教授蔣國平表示，夜光蟲有性生殖產生的配子體與藍眼淚短時間爆發有密切關係。

蔣國平說，當水溫低於27℃時，閩江水帶入豐富的陸源性無機營養鹽，特別是矽酸鹽能讓矽藻大量快速成長，豐富餌料引發夜光蟲數目快速增加，當餌料縮減時，夜光蟲感覺到生存壓力，會行有性生殖，產生休眠狀態的配子，在環境、溫度適合時，誘發配子萌發，藍眼淚因而瞬間爆發，團隊後續將採集海底沉積物樣本，若發現存在大量夜光蟲配子，即可證實。

海大於2016年4月開始推動藍眼淚研究，7月成功達成人工培養，2018年8月成立馬祖藍眼淚生態館，今年10月設立「海洋研究中心」，持續投入相關研究。連江縣長劉增應指出，馬祖藍眼淚被CNN列為世界15大奇景之一，市府會持續和海大合作，推廣藍眼淚的研究與教育。

(中時 )