大陸探月計畫再獲重大成功，嫦娥五號歷經23天航行，於今（17日）凌晨1時59分安全返回地球，在內蒙中部草原的四子王旗預定區域著陸。嫦娥五號攜帶2公斤的月球土壤樣本返回地球，讓中國大陸成為美國和蘇聯之後，第三個取得月球表面岩石的國家。

嫦娥五號「再入返回」旅途是本次任務最關鍵、最受關注的一段航程。嫦娥五號返回器從距地球5000公里的太空中，以每秒約11.2公里的速度滑行進入大氣層，通過自主調整姿態，借助升力再「跳」出大氣層，然後再第二次「躍」入大氣層，直到下降到開傘高度（距地面10公里）。科學家為確保返回器再入返回成功，返回器防熱技術得經受超過2000度高溫的長時間燒蝕。

在嫦娥五號成功著陸後，中共總書記習近平賀電指出：「嫦娥五號任務作為大陸複雜度最高、技術跨度最大的航太系統工程，首次實現了大陸地外天體採樣返回。這是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，標誌著中國航太向前邁出的一大步，將為深化人類對月球成因和太陽系演化歷史的科學認知作出貢獻。對你們的卓越功勳，祖國和人民將永遠銘記」。

習近平強調：「人類探索太空的步伐永無止境。希望你們大力弘揚追逐夢想、勇於探索、協同攻堅、合作共贏的探月精神，一步一個腳印開啟星際探測新征程，為建設航太強國、實現中華民族偉大復興再立新功，為人類和平利用太空、推動構建人類命運共同體作出更大的開拓性貢獻」。

(中時新聞網)