反應房市復甦、地價上揚，台北市政府17日公布明年公告現值平均調漲2.17%，為五年最高，其中，台北市「地王」由台北101以每坪607萬元連續第八年蟬聯，住宅區地王為「宏盛帝寶」每坪439萬元。台北市有超過92%的土地區段現值調漲，不過受疫情衝擊的商業區、觀光區，以及部分飯店土地則逆勢調降。

自2011～2015年間反應公告現值趨近市價的政策目標，以及整體房市熱絡台北市土地公告現值每年調幅均在9～13%間，2017、2018年房市低迷調降2.4%、1.8%，近三年來調幅提高，明年則調漲2.17%。

台北市政府表示，今年台北市交易量增6.4%，住宅價格指數上漲2.7%，因此台北市約有92.4%的地價區段調漲、3.2%地價區段調降，調降區段主要為區位環境較差、土地使用管制較嚴格，以及受疫情影響商業活動地區，如士林夜市、西門、東區商圈，以及如文華東方、美麗信、晶華、美福與萬豪等飯店土地。

台北市12個行政區均上漲，漲幅最大的為南港區，在東區門戶計畫帶動下，公共建設推動，工商服務及產業設施相繼到位，平均調幅3.38%；漲幅最少的為文山區平均調幅1.01%。

其中，台北市地王由台北101連續第八年蟬聯地王寶座，公告現值首次突破每坪600萬大關，達607萬元，較今年調漲2.1%，中正區的「新光摩天大樓」以每坪588萬元居次，此外，信義計劃區的國泰置地等、遠雄金融中心、統一國際大樓則分居三至五名。

住宅區「地王」則由「宏盛帝寶」以每坪439萬元蟬聯，較今年調漲約3%，此外，「仁愛尚華」、「仁愛麗景」、「元利信義聯勤」、「聯合大於」等豪宅所座落土地則分居二至五名。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，明年年地價調查結果顯示台北市不動產市場呈現「量溫價穩」格局，不過平均公告土地現值調幅僅2.17%，一般民眾明年出售不動產的土增稅增加幅度有限。

(工商 )