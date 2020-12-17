孟慶而近來推出新歌〈撩〉17日舉辦記者會，邀來徐乃麟（乃哥）及閨蜜樂天女孩苡萱、曲羿、沐妍力挺站台。新歌由孟慶而及音樂人未婚夫Eddie共同包辦所有製作，她幸福說：「每首歌都是我們的愛的結晶。」她透露男友個性木訥，但十分照顧她，她過去曾罹患憂鬱症，母親2年前不幸罹癌病逝，未婚夫當時都花費許多心思陪伴，她以前憂鬱症發作會失控撞牆，無奈：「我當下太無助，因為媽媽生病，又發脾氣都不讓我照顧，連媽媽生命剩最後一個月也不讓我顧。」

她嚴重時會砸東西、撞牆及爆哭，未婚夫會即時擋著，卻也導致他手受傷，她以前固定吃憂鬱症的藥，現在透過未婚夫、好友的陪伴，她開心：「現在狀態非常好。」她特別感謝乃哥來現場送祝福，兩人結緣是她幫乃哥的媳婦宋蕊安量身定做新專輯，加上乃哥上週替女兒舉辦婚宴，乃哥開心說：「今天喜上加喜，我們家剛有喜事。」乃哥謝謝孟慶而日前特地為他女兒的婚禮製作音樂。

孟慶兒在現場賣力獻唱。（六便士攝影工作室提供）

孟慶而分享之前上綜藝節目，主動跟乃哥自薦可以幫他做歌， 剛好乃哥想幫忙宋蕊安製作EP，他們開始合作，孟慶而笑說：「超巧合，乃哥做事情非常快狠準，歌曲完成後，乃哥跟乃嫂在錄音室大鼓掌，我的專業都有說服到他們。」

(中時 )