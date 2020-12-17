中天新聞轉戰YouTube頻道，製作團隊創意無極限，16日《頭條開講》主持人周玉琴及林嘉源Cosplay玩上癮，繼前晚鬼滅之刃話題引起關注，昨晚則是上演制服的誘惑，端出「琴教官」與「源老師」的「不正經政治學」，不但手拿教棒大談民眾眼下關切的鎘米議題，還說文解字的解析「米」字的各種新說法，力駁網友謠傳中天新聞不會報導對自家不利的事件消息，充分發揮媒體第四權，持續監督政府，並以提供民眾更多元的訊息管道為最大目標。

同是招牌談話性節目《新聞龍捲風》主持人戴立綱，昨晚則是邀請資深財經媒體人謝晨彥、水晶主播王宜安到節目上，談論蘇偉碩醫生為了替萊豬發聲，卻慘遭衛福部「查水表」告發的熱門議題，只是聊著聊著，突然三人同時玩起了時下最夯「健身環」，戴立綱又是沒練功初體驗，另外二人也好不到哪裡，只見三人氣喘吁吁相視直呼：「上個節目這也太累了吧。」王宜安雖然十分投入拚過關，卻也不忘維持美女形象，讓一旁的戴立綱不可思議的說，這姿勢太優美了吧。跟謝晨彥相比真的賞心悅目多了。沒想到王宜安急著澄清：「沒有，沒有，我穿的平口內衣，都快要掉了。」此話一出，讓站在一旁的謝晨彥不禁害羞吐實：「她這句，讓我忍不住一直靠近她。」三人的逗趣互動，讓直播聊天室的網友留言瞬間暴增。

戴立綱(左)玩健身環。(中天新聞台提供)

戴立綱發揮主持功力，一邊兼顧政經時事議題，一邊拼玩健身環，毫無違和感，延續《新聞龍捲風》節目的核心宗旨「上知天文，下知地理」，而近日戴立綱在節目上打手遊、玩健身環，各種新形態的嘗試也成功吸引網友好奇心，狂敲碗刷一排在問「是哪款遊戲」、「哪個品牌」，讓戴立綱乾脆大方的直接在節目中表示：「歡迎各廠商來置入。」製作人王勁寒直播結束之後也笑回：「我們加碼提供上至頭頂、下至鞋底的全套置入服務，甚至還能冠名播出唷。」想看更多超爆笑互動及時事議題，敬請鎖定中天電視YouTube頻道：https://www.youtube.com/user/ctitv ，中天電視將24小時持續帶給你最新最有梗的新聞內容。

(中時 )