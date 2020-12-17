「2020彰化有愛生命教育園遊會」海報及流程表。（彰化社區大學提供／吳敏菁彰化傳真）

「2020彰化有愛生命教育園遊會」海報及流程表。（彰化社區大學提供／吳敏菁彰化傳真）

有愛人間靠你我、生命關懷不孤寂！「2020彰化有愛生命教育園遊會」於12月20日下午2點在彰化市佛光山福山寺美術館中庭登場，現場有各式生命桌遊，包括生命關懷彈珠台、友善有愛戳戳樂、臨終關懷答答樂、生命時光機遊戲、為愛啟航卷軸迷宮生命關懷遊戲，以及愛寵咖桌遊、愛的禮物桌遊、告別通關桌遊等，還有闖關送禮、有愛四道活動，以及各種精彩表演節目，歡迎大家相招作伙來。

「2020彰化有愛生命教育園遊會」活動是由彰化社區大學和生死關懷教育推廣協會共同舉辦。彰化社大向來以推廣社區生命教育為主，生死關懷教育推廣協會郭慧娟老師亦長期在國內推廣正向生死教育，此次以活潑有趣、創新豐富、且具互動式遊戲方式，讓參與民眾從遊戲中思考生命，提醒大家活在當下，關懷身邊人，及時道謝、道愛、道歉和道安，生命才不會留下遺憾。

彰化社區大學主任知超法師表示，彰化社大近年來重視生命教育，不但加強樂齡生命教育，甚至將生命教育往下紮根，還開辦親子生命教育課程，今年更開始推動生死教育種子師資課程，結合郭慧娟老師桌遊與生死教育遊戲教學，並計劃推廣到彰化各社區關懷據點，期待將生命教育種子撒佈開花。

生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟說，彰化社大致力生死教育有成，她帶的社區樂齡長輩班，不但建立正向的生命觀念，並落實到生命的預囑，包括醫療決定、身後事先預囑，還到台中大雅樹葬區、彰化埔心樹葬區參訪觀摩，並將於110年1月16日在福山寺美術館中庭舉辦生前告別式及穿壽衣走秀，顯示生命教育的重要性與發揮成效。

園遊會現場除了有多款好玩的桌遊和生命教育遊戲外，還有活動現場好禮大方送，像跑跑樂通關禮、有獎徵答送小禮、親子共玩桌遊禮和現場四道活動禮；以及多項精彩表演節目。

(中時 )