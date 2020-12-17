台北國際食品系列展(Food Taipei Mega Shows)今(17)日起至20日一連四天於南港展覽1館展出。此次聯合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」與「台灣國際清真產品展」不畏疫情順利開展，為今年台灣國際專業展的壓軸。

外貿協會表示，台北國際食品展自1990年舉辦首屆迄今已近30年，逐年整合產業製造設備、技術，現已成為台灣產品最多元及國際化程度最高的食品業盛會。今年展覽規模達16個國家，包含13個國家館、925家廠商參展共展出1880個攤位，釋出台灣強勁「食」力。

今年食品展除台灣外，另有非洲友邦史瓦帝尼、中南美友邦瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、貝里斯，以及來自亞洲的日本、韓國、印尼、越南與歐美地區的美國、巴西、加拿大、俄羅斯、比利時等共16個國家、301個攤位參展，展出上千種世界知名特產食品，讓參觀展覽者體驗不出國也能品嘗全球美饌。

此外，行政院農業委員會台灣館，今年以「台灣農業新食代AgriNext」為主題，嚴選116家業者，規畫出「食大魅力區」、「TGA (Taiwan Good Agriculture)農業品牌精品區」、「農糧精品區」、「農情好禮區」、「調理食品區」等7大展區；亦有東元集團安心食品、福壽實業、奇美等品牌大廠參展，展出高品質寶島農特產、食品。

貿協表示，台北國際食品系列展整合產業上、中、下游供應鏈，涵蓋食品加工、包裝、餐飲設備，可於台北國際食品系列展找到完整台灣食品工業鏈。

(時報資訊)