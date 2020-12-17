國內外央行提供的政策支持，以及對美國接近達成新冠紓困協議的憧憬，不敵國內單日新增確診連續第2日破千例所引發的擔憂，周四南韓KOSPI指數收跌0.05%，為2,770.43點，盤中一度下挫1.1%。

南韓周四公布新冠肺炎確診數新增1,014例，其中993例為本土感染病例。此外，單日染疫死亡病例達22人，再創新高。此前南韓總統文在寅表示，如果再無法遏阻疫情蔓延，可能就需要考慮將防疫級別調升到第3級，這表示韓國可能首度全國封城。

受疫情惡化影響，周四南韓政府下修2021年成長預測，並承諾將繼續支持勞工與出口業。南韓央行表示，持續升高的金融失衡雖然令人擔憂，但央行仍將維持寬鬆政策，因為低利率或許是房市過熱、房價飛漲的原因之一，但並非主要的因素。

美國聯準會宣布將維持低利率政策不變，此外，美國國會已經接近就一項9000億美元的新援助措施達成協議，其中將包括600～700美元的激勵性支票，以及延長的失業救濟給付。

大型股漲跌互見，三星電子跌0.68%，SK海力士漲1.7%。樂金化學漲1.34%，電池大廠三星SDI漲0.53%，現代汽車漲0.26%，三星生物製劑跌0.37%。

外資賣超韓股3011億韓元，機構投資人賣超326億韓元，散戶買3263億韓元。

韓元微升0.06%，報1,093.3兌一美元。

(時報資訊)