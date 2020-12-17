新竹縣政府2年投入3.4億用於養護、路平經費，今年度針對13鄉鎮市70個路段共48公里道路，重新刨除重鋪，新竹縣長楊文科17日上午會同縣府工務處、政風處、採購稽核小組，前往竹北市興隆路二段抽驗路平工程，並指示相關單位不定時檢測，務必以路平為目標，保障人車通行安全。

楊文科上任後，投入大量經費用於養護、路平，今年度重新鋪平的道路包含五峰鄉竹67、竹63線，尖石鄉竹60、120線，寶山鄉竹47、竹84線等部分路段，17日上午抽驗的路段也是竹北市重要道路，車輛往返頻繁。

新竹縣政府近年積極推動路平，新竹縣長楊文科（左二）17日親自抽驗成果，結果合乎規範。（莊旻靜攝）

楊文科於興隆路2段、新竹地方法院路段，以鋼捲尺量測鑽心取樣的瀝青厚度，並查看3米尺規量測儀的刻度，確定平坦度是否在誤差範圍內，檢測結果均符合設計規範，楊文科也以主辦機關的身分於瀝青試體上簽名，設計監造單位、承包商也共同簽名，確保施工品質。

興隆路二段為今年度路平專案改善道路之一，於11月20、21日施工，以不到24小時完成，改善長度約1.1公里。楊文科表示，「路平、燈亮、水溝通」攸關民生及人民用路安全，縣府今年下半年前往各鄉鎮市舉辦地方座談會，也有不少地方人士反映路平問題，縣府也將「分區域、分階段、依輕重緩急」等原則持續辦理，提供安全舒適的用路環境。

政風處長章宗耀表示，今年度縣府採購稽核小組共稽核了137件工程案，稽核成果也會陳報行政院公共工程委員會，未達標準的案件會要求相關單位提出說明並改善。

(中時 )