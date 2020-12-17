網紅「四叉貓」劉宇今(17日)下午突在臉書表示，「哭哭～剛剛收到傳票」，表示被挺韓直播主「桃園孫先生」提告，並附上傳票照片，要他提出桃園孫先生被抖內（donate）的證據。這篇貼文一曝光，立刻掀起網友一陣熱議。

四叉貓2019年12月曾在臉書以「挺韓素人U2直播主」為題，分析挺韓直播主的收入來源。而今天他則表示自己遭提告，從他上傳的傳票中可見，他被要求「請到庭說明於臉書上評論挺韓U2(YouTuber)桃園孫先生直播街頭民調接受民眾donate一文之依據及攜帶推論所依據之資料到庭」。

對此，四叉貓表示，「剛剛使用統計程式，桃園孫先生總計大約被抖了99萬元台幣，公開資料擺在那邊是要提啥證據？」網友則是留言表示，「斗內要課稅嗎？(發問)」、「要找youtube問嗎？這個錢不能隱匿吧」、「這樣能反控誣告要求賠償嗎？」、「上法院據理力爭啊」。

另外，有網友好奇為什麼桃園孫先生會在高雄提告，四叉貓則回應，「我戶籍在高雄，桃園地檢署把案子轉到高雄地檢署」。

(中時新聞網)