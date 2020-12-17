台中市長盧秀燕16日與美國在台協會AIT處長酈英傑會面時，明確表達拒絕萊豬，獲很多民眾力挺，行政院祕書長李孟諺17日批評，兩國交流應該要遵守平等、互惠、事前協議互信等原則，不該用突襲方式，造成國際友人對台灣的不信任。對此，盧秀燕強調，身為台中市長，職責是守護市民的健康，為民發聲，若民眾對於萊豬進口不是這麼有疑慮的話，教育部也不會禁止學校採用萊豬，守護孩子、老師們的食安。

盧秀燕表示，身為台中市長，職責是守護市民的健康，為民發聲，教育部除了禁止學校採用萊豬教育部，也規定運動選手不能吃萊豬，「若沒有疑慮，中央各部會理應不會訂這些規定」。

對行政院質疑盧秀燕不該用突襲方式，造成國際友人對台灣的不信任。台中市府強調，各國駐台使節或重要國際組織來訪，如美國在台協會、荷蘭貿易暨投資辦事處、新加坡駐台北商務辦事處、以色列經濟文化辦事處等拜會，市府依往例都會列為公開行程，開放媒體到場採訪，以達促進城市外交的成效。

市府表示，基於外交禮儀會事先知會對方，對於AIT的說法，中市府表示尊重。

(中時 )