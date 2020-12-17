中央銀行今日舉行年終理監事會，調高今年GDP經濟成長率估值至2.58％，高於先前主計總處上修至2.54％，明年預估上看上調至3.68%。利率方面，考量當前國內通膨率逐漸回穩，明年產出缺口略呈負值，決議「連三凍」維持不變，重貼現率維持年息1.125％，採取寬鬆貨幣政策，盼能有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。

上周一央行舉行常務理事會，直接瞄準日益高漲的房價，暌違10年再度端出加強版的選擇性信用管制，新增全國公司法人購置住宅貸款限制、全國自然人第3戶(含)以上購置住宅貸款限制、借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制及餘屋貸款限制，今日理監事會未再就房市管控加碼。

除出其不意打炒房，對於新台幣匯率盤中高點升抵28.5元的「彭淮南障礙」，外界也關注央行是否會採取「打炒匯」相關措施，以抑制新台幣匯率升值，將是會後記者會提問焦點。

(中時 )