當新竹街口攻城獅誓獅大會結束，攻城獅總教練林冠綸接受訪問時，提到洋將狠投隨即侃侃而談，沒想到換成問到另一名洋將雷特，他突然語帶保留表示，「我可不可以先不要說他，他真的非常全面，應該是我生涯看過最厲害的洋將吧！」

聽林冠綸這麼一說，讓人不禁感覺他是否太誇大了點，畢竟雷特雖擁NBA資歷，最近10年幾乎都在海外打球，整體實力應該沒像林冠綸說得那麼強大，但林冠綸表示，「請大家一定要小心他，他來的表現跟看他影片精彩畫面完全不同。」

「我們全隊去做身體綜合檢查評比，滿分是100分，雷特竟然拿到破百的104分，連機器都快壞掉了，你們別以為他看起來胖胖的，卻一點也不慢，」林冠綸說，「我想他應該可以從一號打到五號位置，請大家拭目以待他的表現吧。」

雷特自己則是相當謙虛，強調自己應該打過很多國家聯賽，所以適應新環境的速度很快，也能比較容易融入，「畢竟我曾在菲律賓打過球，對於亞洲打球環境很喜歡，來到攻城獅之後，也充分感受到這裡的職業規格，以及很棒的主場館。」

「我能很快融入球隊的另一原因，就是擁有高國豪這個非常有趣的隊友，他都很喜歡跟我瞎鬧，還有李家瑞也很好笑。」雷特說。

(中時 )