為了使前往新竹科學園區上下班車潮更順暢，新竹縣政府交通旅遊處、警察局於光明六路、縣政二路路口規畫多項措施，也擬透過設置AI辨識系統科技執法設備，加強取締違規車輛。（莊旻靜攝）

新竹縣往新竹科學園區的上、下班車潮，因車流量大，往往成為交通瓶頸，新竹縣政府日前邀請相關單位研議交通改善措施，明年除了設置號誌區域協控系統，整合竹北交流道周邊道路號誌、縮減機慢車道等，新竹縣警察局也爭取設置AI辨識系統科技執法設備，會針對「未保持路口淨空」、「未依車道行駛」及「闖紅燈」違規車輛加強取締。

每逢上、下班時間，竹北交流道接連的光明六路、縣政二路等道路，都因湧入大量車潮而塞車，新竹縣交通旅遊處目前於竹北交流道南向匝道，除了於尖峰時刻綠燈時開放右轉，也增設直行車紅燈右轉時相，駕駛除了可沿外側車道進入匝道，也可直行再右轉進入匝道。

此外，交旅處也規畫於尖峰時刻、早上7點至9點，禁止光明六路往縣府方向車流在縣政二路口左轉，簡化號誌時相，降低車流紊亂延滯。縮減光明六路機慢車道的策略為另闢光明六路路肩，利於前往交流道南向匝道，增加交流道的道路容量。

縣警局交通隊也將針對駕駛人未依車道指向線行駛，或行近路口時違規跨越車道任意插入車流，導致車流動線交織，提高交通事故的頻率，因此計畫延長縣政二路近光明六路口車道雙白線，杜絕駕駛人違規跨越。

新竹縣警察局也向交通部爭取400萬元補助，預計明年中後，在光明六路與縣政二路口，設置AI辨識系統科技執法設備，以錄影分析方式，針對「未保持路口淨空」、「未依車道行駛」及「闖紅燈」違規車輛加強取締。

現行不少車輛進入竹北交流道上國道時，尚未到路肩開放起點，即自行跨越車道進入路肩行駛，而造成違規並與匝道車流交織回堵，交旅處計畫年底與警察局一同拜會高速公路局，研商路肩開放起點等問題，解決交通壅塞。

(中時 )