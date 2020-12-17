日本與美國協商駐日美軍的經費負擔，但非常罕見的在今年內無法談妥具體金額，日本政府擬在美國總統當選人拜登上任後繼續協商，2021年度預算暫與今年度一樣編列2000億日圓。

日本放送協會（NHK）報導，日本方面負擔的駐日美軍經費，被稱為「體貼預算」，日本與美國每5年訂定特別協定決定經費分擔，這項特別協定將在明年3月到期，兩國從今年11月起進行協商。

日本方面希望在美國政權交接期先維持跟現在同樣的經費分擔，先暫時訂定2021年度的經費，但美國方面要求日本應提高出資，雙方無法在今年內達成共識。

日本政府擬在明年1月20日拜登上任後繼續與美方交涉，在2021年度中暫定編列與今年相同的2000億日圓（約新台幣558.6億元）。

報導指出，駐日美軍經費負擔通常在日本決定下一年度預算案的12月會達成協議，留待翌年再議是相當罕見的例子。

(中央社)