2歲11個月的小言（圖左），在1歲8個月時因癲癇發作，檢查發現腦部有「神經節膠質細胞瘤」，經手術切除病灶，6個月癲癇未發作。（張妍溱攝）

癲癇症患者們經台中榮總兒童神經外科醫療團隊，努力治療與照護下，重拾健康，17日舉行感恩記者會，患者與家屬們獻花，表達感謝之意。（張妍溱攝）

台中市16歲女孩小佩3年前常頭暈，某日上課中突然暈倒，癲癇發作，眼睛上吊、四肢陣攣，爾後平均每2周發生1次，媽媽覺得情況不對，帶她到醫院檢查確診「海綿狀血管畸形」導致癲癇，經手術追蹤約2年，未復發，且學習、注意力提升，未來想當美容技師。

亭亭玉立、五官輪廓深，小佩對美的事物很有自己想法，未來想從事研發美容原料技術；小佩媽媽說，女兒13歲那年突然暈倒，家人慌了以為營養不良，後來嘴巴咬破、枕頭套常有血漬，伴隨暈倒時咬牙根，且學習力不佳，手術後個性都變了，思考邏輯、口條變得很好。

2歲11個月的小言，跟著爸爸媽媽對著鏡頭開心比「YA！」，在1歲8個月時因癲癇發作，檢查發現腦部有「神經節膠質細胞瘤」，疑似鈣化肉芽腫或組織化的血腫等慢性病灶，開刀切除後，也解決癲癇症狀。

台中榮總兒童神經外科主任醫師周育誠說，癲癇症狀患者，因病灶不斷刺激腦神經放電，干擾兒童成長、降低學習力，患者若有抗藥性則可選擇手術治療，切除病灶；小佩與小言在術後6個月，癲癇未發作，抗癲癇藥物也減藥，學習、專注力變得較好。

周育誠指出，癲癇是腦部不正常放電，發作嚴重時可能窒息，長期慢性癲癇對正發育兒童有嚴重影響，包括，神經發育、心智、學習能力差等；藉由手術治療，減輕、改善癲癇，須經醫師評估，立體定位放射手術可針對不易切除病灶患者做治療。

(中時 )