2022六都市長運勢如何？前台中市立委參選人、雲林菜農林佳新15日在政論節目談及藍綠2黨現況和目前六都市長運勢，並邀他「抽六都市長2022運勢」。新北市長侯友宜抽出「大吉」，台北市長柯文哲抽出「小吉」、台南市長黃偉哲抽出「吉」。

林佳新15日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，和主持人翟翾開「吃播」對談，翟翾提問「民進黨今年進口萊豬及萊劑，累積很多民怨，若累積到2022，有沒有可能爆炸、嚐敗仗？」，林佳新表示「絕對會，因為國民黨再怎麼樣都還有基層實力在，只要經過盤整後，國民黨一定會再走出來」。

林佳新認為，「民進黨最大問題在於太囂張，國民黨也看出這點，若按現在情勢發展下去，鐘擺效應是會發生的，民進黨現在所作所為，失敗是一定的」。

節目中主持人也邀請他抽「2022六都市長運勢」，「柯文哲抽出小吉」。對於柯文哲評價，林佳新說，自己曾經很欣賞柯文哲，但這幾年他有點變了，若能找回初心，2024是還有機會的。而民眾黨在網路上最常被嘲笑4%黨，代表柯文哲影響力是否真只有4%？林佳新稱，他相信柯文哲魅力應該不只有4%。

而新北市長侯友宜抽出「大吉」，全場驚呼，林佳新說，國民黨內對他的異音相對少，但民進黨有意無意在捧他，這就有點不安好心了，要小心民進黨接下來的出招，尤其是行政院長蘇貞昌。

台中市長盧秀燕(左)、台南市長黃偉哲(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

至於桃園市長鄭文燦抽出「末吉」，林佳新認為，他比較「穩重」，目前不好說。台中市長盧秀燕抽到「兇」，林佳新則說，她目前在台中的建設，大家都有在看，這幾年來被民進黨攻擊的很慘，所以目前來看「形勢偏兇」，但相信她能逢凶化吉。

對於台南市長黃偉哲抽出「吉」，林佳新說，黃偉哲很特別，因為他沒有派系支援，算是爹不疼娘不愛。

而今年6月才換市長的高雄，林佳新則抽出「大凶」，主持人問及「陳其邁未來可能面臨一些挑戰，像是同黨立委趙天麟在地深耕多年，有沒有什麼建議？」，林佳新說，其實他黨內對手不只有趙天麟，還有踹門的邱姓女立委，既然當上市長，就應該做出成績。

(中時新聞網)