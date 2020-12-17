52位莫斯科古典芭蕾舞團團員歷經14天隔離後，本預計於台灣南北展開7日巡迴演出，不料隔離後，卻驗出4位確診團員，昨(16)晚首演取消。防疫中心指揮官陳時中今(17)日宣布，舞團新增4名確診團員，巡迴演出將全數取消。防疫成本加上演出費用，讓邀演主辦方聯合數位文創損失超過千萬。

皆持有入境核酸檢驗陰性證明的團員，11月29日入境，12月14日隔離期滿當日，主辦方自費請榮總團隊重新檢測，於同日晚間確診4位團員，立即將確診團員送往醫院治療後，其餘團員則移往一般旅館自主管理。15日進入國家戲劇院彩排。在台北市政府與防疫中心協調下，二度由榮總團隊檢測，16日取消全數排練及首演，並於17日新增4名確診團員。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，演出開放全額退費，主辦方無相關保險，與舞團也簽定相關合約，將由主辦方吸收所有損失。首演總計1500席，昨晚僅100張退票，證明即便需換場，希望觀賞表演的民眾仍相當多，經此事件後，估計未來邀請舞團的難度會增加許多，但在安全情況或政府能建立更好SOP下，仍會繼續努力邀請國際知名團隊到台灣演出。

在團員自主管理期間，有團員外出到百貨公司、超商等地，讓民眾人心惶惶。李彥甫表示，主要疫調工作必須由防疫中心來向外界報告，但據防疫中心說明，團員外出到超商、公園等地，皆全程有戴口罩。目前檢驗為陰性的團員，仍需暫時停留台灣，持續配合防疫措施，但舞團成員「不可諱言的，有情緒反彈。」

李彥甫表示，舞團最大反彈來自於他們認為被設定了「特殊的規格」，「我想基於對台灣民眾安全考量，我們也只能請舞團接受這一點。舞團第二比較大的反彈在於，他們2天前才檢測是陰性的人，2天後由同一團隊檢測，卻是陽性，舞團經紀人對這點有比較大反彈，對檢測結果抱有遲疑。」

李彥甫表示，主辦方不後悔自費檢測，以致演出取消的後果，但仍希望政府給業者標準的SOP與作業程序依循，讓類似事件別再發生，「我們不是藝文泡泡，有完整隔離14天。從我個人觀點來講，希望政府能做得更好。譬如說隔離結束後，到底甚麼樣的狀況可以演出、離開防疫旅館，到底是要二驗、三驗，還是中間時間要多長等等，需有更明確的規範。」

聯合數位文創表示，退票退款無截止期限，各通路退票方法已公告於售票網官網，台北場現場退票服務於原定表演時間前在台北國家戲劇院一號門舉行，高雄場現場退票方式將再另行公布。

(中時 )