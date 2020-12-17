中華長照協會於今年度開辦課照班，結合國內、外資源，為弱勢家庭學童提供公益課後照顧服務，除了台灣人擔任講師之外，還有來自英國的Jed Alexander，因從小也在弱勢家庭成長，來到台灣後除了工作之餘更擔任志工。

30歲的Jed Alexander大學時來台學習中文、遊玩後便深深愛上這片土地，後來也留在台灣的國際學校教書；Jed表示，在台灣經驗中他發現，台灣與英國有著極相似之處，那就是貧富差距，以他自身為例，成長於倫敦附近，同學社經地位較高；但自己的母親因疾病纏身無法工作，家中經濟重擔由父親一肩挑起，他的兒時不僅在貧困中成長，更缺乏關愛與陪伴。

14歲時，其母親於睡夢中發病離世，這使得Jed更加孤單、迷惘。Jed說，在台灣這樣的學童處境，讓他看了想起似曾相識的兒時，甚至貧富差距更為嚴重。因此，他在多處尋訪、評估之下，決定利用閒暇之餘，前來協會教弱勢學童，用不同的文化視野看見世界。

中華長照協會課後照顧班主任劉巽澤表示，協會透過與各小學接洽、聯繫，奔走多方後才找到這群需要接受幫助的孩子。同樣地，在台灣這樣的情況並不少見，如Jed所說，貧窮、困境限制了孩子們對世界的想像，也讓社會的階級意識日益加劇，希望能夠接住這群需要幫助的孩子，期許透過陪伴與關愛，給予適當的協助。

課照班自今年4月創立至今，已服務481人次的弱勢學童，並6間小學合作、與5個NPO協力，築起孩子們的第二個家。邀請社會大眾一同支持「當我們幼在一起」弱勢學童公益計畫。

(中時 )