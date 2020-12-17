嘉義縣朴子市德家里松華養雞場，遭民眾質疑偷埋雞隻屍體導致發出惡臭，嘉縣環保局17日派人開挖，果不其然挖出大量發黑雞屍，家畜所也前往採樣送驗。議員李國勝強調，應對不肖業者重罰。

德家里民眾長期抗議養雞場發出惡臭，上次抗議時場方無意承認頭埋雞屍，環保局昨日會同畜牧場人員、陳情民眾、嘉義縣警察局及嘉義縣家畜疾病防治所等相關單位辦理現場開挖作業，其中發現業者以紅色塑膠袋包裹死雞屍體並掩埋於一旁農地，實際數量需於後續清理時進行確認。

環保局長張根穆說，挖掘3處其中1處有埋有雞屍，已明顯違反廢棄物清理法，將依法告發，最重可處以300萬元罰鍰。張根穆進一步指出，已要求業者立即提報該批廢棄物處置計畫送局核備，並限期清理，未清理完成前現場需每日進行消毒作業，另，會針對附近土壤、水質等做檢測，若有異常會再另對業者開罰。

家畜疾病防治所長林珮如說，已派員採集死雞屍體送驗，且為避免可能發生禽流感病毒擴散，同步進行畜牧場周邊進行消毒作業。

縣議員李國勝表示，該地居民已因惡臭抗議5次，上次抗議時業者承認有偷埋雞屍才讓事情曝光，這樣的不肖業者竟還要擴建養雞場，政府單位除應重罰外，還要他們的新建工程。

(中時 )