雖然那指隔夜再破新高，美聯準會沒有太多新措施，對港股無太多影響。港股於午後開始走高。

周四香港恆生指數收漲218.09點或+0.82%，為26678.38點。國企股(H股)漲83.83點或+0.80%，為10545.73點。

中國財政部宣布促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策，推進了港股半導體股，收漲4.57%，為表現最好的板塊；次為採礦股漲2.94%。

半導體相關個股揚升，ASM太平洋漲4.99%；華虹半導體漲7.3%；中芯國際掃除昨日因蔣尚義回鍋等爭議暴跌4.9%，今日上漲3.7%，收報20.95港元。

比特幣漲破2萬1000美元，區塊鏈相關個股漲翻。火幣科技漲21.2%，報4.06港元；雄岸科技漲12.7%，報0.22港元。

騰訊漲2.0%，報583.0港元。新聞消息指出，騰訊將調整年度例行加薪制度，過去的普調，每位員工每年四月皆可獲得加薪的原則將改變，新機制將保留部分員工不加薪的可能。

(時報資訊)