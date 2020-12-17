央行今舉行第四季理監事會，央行上修全年經濟成長率至2.58%（原為1.60%)。央行亦上修明年經濟成長率估值至3.68%（原為3.28%）。

今年第3季底在電子零組件及資通訊產品外銷熱絡，出口成長增溫；內需方面，政府啟動振興方案，國人消費信心回溫，零售業營業額恢復成長；半導體與資通訊業者擴大資本支出，民間投資穩定成長。

展望明年，主要貿易夥伴經濟回穩，加以廠商持續提高在台產能，預期台灣出口成長增溫；隨景氣復甦，民間消費可望溫和成長，民間投資亦續增加。

(時報資訊)