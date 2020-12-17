永豐餘(1907)投控宣布攜手兆豐銀、中信銀、台新銀成立「永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台聯盟」，以區塊鏈技術打造超級帳本（Hyperledger），以解決傳統供應鏈資訊片斷、互動不足、統合不易、無法驗證交易真實性痛點，創造三贏局面。

永豐餘投控表示，在加入永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台後，企業、銀行、供應商將更能掌握交易真實性，並加速供應商融資審核時程，共同為造紙供應鏈體系及周邊服務產業打造線上金融服務，預計3年後可讓超過250家供應商及經銷商受惠。

永豐餘投控今（17）日舉辦聯盟成立大會，並邀請對此區塊鏈供應鏈平台有合作意願的永豐銀、華銀等觀摩銀行共同參與，盼持續拓展應用夥伴加入，使平台效益擴大，共同提升銀行借貸、放款時效性與徵信即時性。

據行政院主計處統計，去年台灣金融界概估整體製造業供應鏈融資需求達3.5兆元，但台灣承作金額僅約1兆元，主因許多供應商或客戶為中小企業，公司規模較小、融資不易且耗時，利率談判時亦因較無優勢而無法融資承貸。

永豐餘投控指出，集團看見長期合作供應商、客戶存在的融資及資金活用問題，如回收紙供應商以現金付款居多，進口造紙製程輔助劑的供應商從下單到收款時間常長達半年，若能導入創新防弊技術縮短營運資金周轉天數，將可紓解供應商及客戶的資金壓力。

對此，永豐餘投控旗下子公司永豐餘工業用紙、華紙(1905)及元信達資訊邀請銀行共同組隊，以「區塊鏈供應鏈金融」創新技術，聯合向經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」提案，並獲得審議通過。

永豐餘投控指出，「區塊鏈」具去中心化、分散式帳本、可追溯且不可竄改等特色，以科學替代人為干預技術。而「永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台聯盟」以區塊鏈技術串聯物流、商流、金流、資訊流，打造合為一體的超級帳本（Hyperledger）。

永豐餘投控說明，企業、銀行、供應商鏈結永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台後，若供應商有融資需求，銀行在區塊鏈上看到企業下單給供應商，經驗證核可確認即可啟動撥款機制，銀行可避免收到虛假債信、供應商可提早收到資金運用、企業控管風險，創造三贏局面。

(時報資訊)