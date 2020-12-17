交通部政務次長王國材17日表示，為加速台灣5G車聯網產業鏈發展，除了甫於新北市落成淡海專案管理辦公室，委託「華電聯網」展演3D戰情中心，另由「華電聯網」協同中華電信、遠傳電信、台灣西門子、公信電子、淡水客運及納智捷汽車，展演聯網車的應用情境，以展示我國推動車聯網服務的決心。

交通部17日於美麗新淡海影城舉辦「5G領航智慧城邦」記者會，展示交通部於淡海新市鎮場域推動5G智慧交通場域試驗應用體驗，包括車聯網車路服務、AI路況偵測整合及3D戰情中心等未來5G智慧交通科技，共計逾百家產官學研單位參與，超過250位各界人士與會，受到產業界高度重視。

王國材致詞時表示，為了因應全球性的5G、車聯網及智慧城市的發展洪流，交通部自去年成立「交通科技產業會報」12大產業小組，其中最為核心的「5G智慧交通實驗場域」小組，所負責的首要任務就是確認國際交通科技市場的發展方向。全球5G車聯網市場預估值將從2020年539億美金，成長到2025年1,660億美金，如此大的商機，台灣身為國際ICT產業重要國家不能缺席。

為加速台灣5G車聯網產業鏈發展，王國材說，交通部攜手台灣車聯網產業協會，訂定與國際接軌的國家產業標準且可符合國內產業生態，藉此提升國內智慧交通技術水準，帶動國內車聯網產業生產力，並加速車聯網產業供應鏈成形，組成智慧城市國家隊（SmartCity Team, S-Team），帶領產業跨足國際市場。

王國材介紹，這次展現三大政策亮點，第一，已於12月初在新北市落成淡海PMO辦公室，未來將以PMO辦公室做為國家聯網車（Connected Vehicle, CV）相關尖端產品之認證中心籌備處，透過跨領域、跨部會，結合中央與地方的交流及合作，研訂完善之相關標準、制定檢驗及審核機制。

第二是3D戰情中心，王國材說，是由委辦廠商「華電聯網」協同「英研智能、義隆電子、研華科技、美超微電腦及磐儀科技」的AI邊緣運算技術應用，結合全球動力科技展演3D戰情中心，利用數位分身（Digital Twi）概念展示淡海新市鎮試驗場域之即時交通車流及路況等交通資訊，以說明未來5G智慧交通科技之城邦應用。

第三是車聯網服務體驗部分，王國材說，也是由「華電聯網」協同「中華電信、遠傳電信、台灣西門子、公信電子、淡水客運及納智捷汽車」，展演聯網車的即時號誌資訊、前方道路壅塞提示及行人防撞警示等應用情境，展示我國發展車聯網服務之實力與美景。

王國材強調，交通部已訂定2021～2024年的新「智慧運輸系統發展建設計畫」，將投入預算推動本計畫，包括淡海新市鎮試驗場域，以強化國內5G及車聯網產業發展聚落。

(工商 )