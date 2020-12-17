胡瓜、浩角翔起將主持標榜「跨百、跨海、跨界」的「高雄2021跨百光年」跨年演唱會，「蓬萊舞台」、「高流舞台」和「海上舞台」以同場跨年2+1舞台的方式互尬。三人特地17日南下高雄場勘，搭上觀光巴士，沿路對民眾宣傳跨年活動訊息，相當逗趣。因疫情影響，民視《綜藝大集合》外景錄影方式改為棚內，這次下高雄，胡瓜笑稱已睽違1年沒外景，阿翔則曝他在巴士導覽時順便看房。

胡瓜談到跨年主持，「當然會擔心疫情，人擠人，口罩一定要戴好，一年沒外景，找不到太陽曬，住高雄真的很幸福，不只可以看到現代都市，還有過去歷史文物的保留」。他提及自己很多朋友都住高雄。浩子則讚高雄新建設真的可以稱做台灣雪梨，非常浪漫，剛出新歌的他當天也會演出，「我不緊張，觀眾比較緊張」。阿翔會帶全家一起主持，隔日帶小朋友玩高雄，順便與胡瓜聚餐，一行人才慢慢回台北。

浩子(左起)、阿翔、胡瓜喜歡高雄的好天氣。(民視提供)

而胡瓜的乾女兒香蜜拉戰勝淋巴癌病魔，在去年登記結婚，今年3月喜獲千金，由於她做過12次化療，還能自然受孕，這一連串的不思議，讓她覺得女兒Bella是上天給她的禮物，但礙於疫情，她和老公Alex遲遲無法舉辦婚禮，最近先進棚拍婚紗照過癮。胡瓜談到乾女兒曝，「乾女兒本來沒有要結婚，但回去巴西、巴拉圭跟阿根挺交界時，跟姊姊還有姊姊的孩子在車上被歹徒攔截，但車上還有小孩，所以只能踩油門闖過去，幸好歹徒通通跑掉，她回去發燒，才發現自己懷孕了，回來就決定要結婚，現在已經2年，很幸福」。

今年蓬萊舞台的節目非常精采，除了有八三夭熱力開場、重磅回歸跨年舞台的Ella陳嘉樺倒數壓軸，還有滅火器在倒數後演出，安心亞特別為高雄獨家帶來17分鐘NON-STOP演出，還有許富凱、魚乾、文慧如、李千那、謝銘祐、麵包車樂團、影子計劃、Gemma吳映潔、韋禮安、畢書盡與茄子蛋等陣容。

(中時 )