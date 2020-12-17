內政部部務會報今天通過「人民團體選舉罷免辦法」修正草案，新法施行後，團體將可依照實務現況及民主運作原則，客製化適合團體自己的選舉罷免作業流程；內政部也通過「社會團體財務處理辦法」修正草案，降低政府管理密度，落實團體自治自律的精神。

內政部表示，這次進行全文39條翻修，是50多年來最大幅度的修正，徹底翻轉原本高度管制思想，改為原則性規範，修正後將落實團體高度自主自治，也奠定選舉罷免公開透明的法制基礎。

內政部說，修法主要落實政府管制鬆綁，將原本法規明定的強制性操作規定，都改以原則性規範，例如現行對於原選舉罷免的報到手續、領票及投開票過程等，均高度規範，未來新法施行後，團體將可依照實務現況及民主運作原則，客製化適合團體自己的選舉罷免作業流程。目前內政部正著手製作相關流程指引手冊，將於新法上路後提供人民團體參考使用。

其次，為保障選舉罷免過程的公開透明，修法也新增人民團體應向會員主動公開會員名冊規定，以杜絕少數人把持會員名冊等資訊不對稱情形，讓全體會員有公平競選及意見表達的機會，促進團體的和諧與團結。

另隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)在全球的蔓延，已影響團體召集會議的舉辦，因此，這次同時增訂團體在面臨不可抗力情形時，主管機關得公告暫緩辦理改選，以確保會務穩定運作。

內政部另一項修法，則是通過「社會團體財務處理辦法」修正草案，降低政府管理密度，落實團體自治自律的精神，包括簡化會計報告、會計帳簿、憑證等財務報表的內容及格式；將預、決算編審程序，改為年度終了後3個月內併案提經會員大會通過及報送主管機關，避免團體須經二次召開會員大會及函報備查的繁複程序，以維持政府對團體財務最低限度的監督，並落實團體內控精神。

內政部說明，修法也針對團體不動產處理、財產管理、財務收入與支出處理方式、財務人員、財務檔案保存年限及財務查核等細節性規範，大幅刪減，以提升社團財務處理的自主性。內政部通過的2項修法將依法制作業程序，於近日發布施行。

(中時 )