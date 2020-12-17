中國知名總體(宏觀)經濟學者許小年在出席論壇時對美國大選、中國經濟發表3點看法，在陸財經圈引發熱議並大讚犀利，許小年指出中美脫鉤負面影響深遠、科技創新要靠企業而非搞群眾運動，此外對華強硬已是美國民意，不要寄望拜登(Joe Biden)會改變川普(Donald Trump)政策。

許小年指出，中國貿易依存度35%，是大型經濟體中最依賴貿易的國家，在考慮到主要貿易夥伴，美國人均GDP(國內生產總值)是中國6.5倍、歐洲和日本都是中國4倍左右，而開發中國家印尼、印度分別指示中國1/2、1/5，因此內需和開發中國家不可能替代已開發國家的出口市場，中國簽署RCEP(區域全面經濟夥伴協定)也是表明要繼續保持開放。

除經濟上不能跟美國脫鉤，許小年認為科技上更不能，因為傳統工業化時代對經濟提供的動能正在消失，後工業化時代不能再靠消費、外需、投資拉動經濟成長，這時代企業要獲得新發展，要重視資訊、數位化，如果此時和美國等已開發國家脫鉤，負面影響深遠。

對於半導體晶片熱，許小年也發出警告：「我們都知道現在又有一股芯片的熱，我一看到就警張，這種芯片熱會不會又像是過去的電動車熱、太陽能電池熱？過去的教訓已經太深刻了。進行科技方面的創新，不能搞群眾運動，只能依靠企業和企業家。」

最後他表示，指望拜登會改變川普2年來對華強硬政策是中國人的一廂情願，美國政策取決於選票，而過去美國希望透過開放美國市場和經濟交流把中國納入美國為首的國際秩序中，但現在卻覺得這種嘗試失敗了，透過大選可看到川普強硬對華立場得到許多支持，拜登政府很難做出方向上改變。

(中時新聞網)