南韓女星全智賢（本名王智賢）因電影《我的野蠻女友》和電視劇《來自星星的你》，在民眾心中成為女神級的存在，2012年結婚後陸續生下2個兒子，也減少戲劇演出；不久前傳出她正在拍攝電視劇《智異山》，近日也有她拍攝的廣告曝光，39歲真實近況讓網友全看傻，驚呼「以前和現在有什麼區別？」。

全智賢結婚生子後戲劇作品也變得重質不重量，目前正在拍攝預計2021年開播的電視劇《智異山》，從拍攝就話題不斷；近日她拍的廣告也引起討論，在服飾品牌佐丹奴（GIORDANO）廣告中中，她戴著黑色毛線帽及全身黑色休閒服，拿著氣球對鏡頭撒嬌賣萌，毫無違和感，更是滿滿少女感，不像2個孩子的媽。

近日全智賢拍攝的廣告曝光，39歲真實近況讓網友全看傻，驚呼「以前和現在有什麼區別？」。(圖/ 摘自佐丹奴IG)

全智賢穿著一襲黑色套裝，大波浪黑長髮披肩，看起來十分有女人味，鏡頭拉近也發現她的膚況保養得宜。(圖/ 摘自微博)

另一則廣告片段也在微博瘋傳，她穿著一襲黑色套裝，大波浪黑長髮披肩，看起來十分有女人味，鏡頭拉近也發現她的膚況保養得宜；而網友注意到，全智賢拍攝的廣告無論是近距離或是拍她全身，都和當初那個「野蠻女友」差別不大，紛紛讚嘆「這是39歲？我29歲不到都沒這種狀態」、「氣場全開」、「這顏值這身材，彷彿時間沒留下任何痕跡」。

全智賢有173.5公分傲人的身高，在15歲就成為時裝雜誌模特兒，1999年踏入演藝圈拍戲，2001年和男演員車太鉉合作的電影《我的眼蠻女友》轟動全亞洲，讓她成為一線女星，2014年重回電視圈拍了《來自星星的你》完美詮釋女主角千頌伊，成功登上事業巔峰。

(中時新聞網)