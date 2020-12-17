屏東縣萬丹鄉民眾14日在社群網站臉書（Facebook）貼出巨尾綠鬣蜥照，屏東縣政府今天表示，16日已成功捕捉這隻身長超過150公分的「小恐龍」。

一隻身長約150公分、全身鮮黃的綠鬣蜥停在萬丹田厝橋大排水溝護欄曬太陽，一名鄉民路過嚇一跳，貼網後引起熱議。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，網傳照片後，就請合作的屏東鳥會、專抓綠鬣蜥的雇工前往以套索釣取與設陷阱等方式捕捉。

行政院農業委員會林務局統計，今年綠鬣蜥移除數首度破萬，其中以屏東移除8570隻最多。

鄭永裕說，已陸續爭取經費及聘雇工，全力移除綠鬣蜥，也提醒民眾，養綠鬣蜥要向當地政府申請登記，且不能繁殖，否則可罰新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰；如果不想養也不要棄養，可聯絡農業處處理。

學名為Iguana iguana的綠鬣蜥體型粗壯，成長迅速，尾部長而側扁，下顎兩側有一大形圓鱗，外耳孔明顯，喉褶可收縮，頸背部延伸到尾部有一列梳齒狀鱗片，四肢強壯有力。全身為綠色，在體側和尾部有數條淡黑色橫帶；母鬣蜥每次可產下25到40個卵，已被野生動物保育法公告為首個有害外來物種。（編輯：李明宗）1091217

(中央社)