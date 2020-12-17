兆豐銀紐約分行因違反美國反洗錢規定，2016年遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）、我國金管會裁罰共57億餘元。兆豐銀認為是前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿疏失造成，提告求償這筆罰金，但台北地院引用「商業判斷法則」，認為不能單就裁罰結果反推當初有疏失，遂判兆豐銀敗訴，可上訴。

兆豐對蔡友才、吳漢卿的求償金額，是以NYDFS裁罰紐約分行1.8億美元、折合台幣約57億餘元，加上我國金管會裁罰的1000萬元為基礎，這筆罰金也創下金融業銀行向董事求償金額的最高紀錄。

兆豐銀主張，NYDFS於2016年間出具年度金融檢查報告，指出紐約分行有15項缺失，但蔡友才、吳漢卿輕忽重要性，沒有任何積極處置，怠於維護公司利益，甚至偽造不實「Cover letter」應付，最後被NYDFS、金管會裁罰，2人違反忠實義務、未盡善良管理人注意義務，業務處理、監督均有過失，應付賠償責任。

但法官指出，美國司法實務發展出「商業判斷法則」，認為商業行為多少都有風險，為免事後司法訴訟不當牽制商業活動，即使負責人的決策導致公司虧損，且事後證明決策錯誤，法院也不應以「事後猜測」角度認定決策當下未盡善良管理人注意義務。

法官認為，除非能證明決策者當下出於「惡意」目的，或存有重大利益衝突關係，或處於「資訊不足」而濫用裁量等情況，才能認定未盡善良管理人注意義務，但本件兆豐銀無法證明蔡友才、吳漢卿有這些情況，以及不實「Cover letter」與裁罰間的因果關係，故判兆豐銀敗訴。

(中時 )