準備好一年一度聖誕節的交換禮物了嗎？台灣盛行率最高的即時通訊平台LINE，今（17）日宣布聖誕特輯，將為使用者送上LINE聊天室聖誕特效、聖誕主題個人檔案＆虛擬人像，並且預告在限定期間內，在聊天視窗輸入指定關鍵字，都可以召喚聊天室的下雪特效，在難得見到雪景的台灣，感受一下白色聖誕的氛圍！

[聊天室] 限定期間輸入關鍵字，召喚熊大兔兔莎莉！

LINE宣布，手機平台（iOS / Android）用戶，在台灣時間2020年12月17日至2020年12月26日8:00期間，輸入「耶誕、禮物、Xmas」任一組關鍵字（大小寫不限)，熊大、兔兔，與莎莉三位特別嘉賓就會乘著耶誕花圈，現身在聊天室與大家見面！電腦版也可支援，適用時間是台灣時間 2020年12月17日至2020年12月28日11:00。更新至LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)、LINE電腦版 5.19.0以上，都可以體驗。如果在活動時間內無法成功召喚聊天室特效，可以嘗試將LINE先行關閉再重新啟動，或試著更新到最新版本。

LINE送上聖誕特輯，包含聊天室聖誕特效。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

[個人檔案 ＆ 虛擬人像] 聖誕款式熱騰騰上線

在今年有大幅度改版的個人檔案，與今年新推出的LINE Q版虛擬人像，也有超級應景的聖誕服裝可以換喔！有全套聖誕連身裝、麋鹿帽大學T、紅色耶誕帽，跟麋鹿角髮圈等耶誕專屬免費配件，可以裝飾自己的虛擬人像，並更新到個人檔案中。此外，LINE也送上了漂亮的背景主題，也可以一起打包帶走。並且預告18日還有一款會上線，敬請使用者期待。

LINE送上聖誕特輯，包含虛擬人像的聖誕裝扮。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

[貼文串] 聖誕表情圖示

表情圖示也有聖誕主題哦！每一款都相當可愛。限定出現的時間，跟聊天室聖誕特效一樣。手機版在台灣時間2020年12月17日至2020年12月26日8:00期間會出現，電腦版則是在台灣時間 2020年12月17日至2020年12月28日11:00會現身。使用者可以透過可愛的聖誕表情圖示，為朋友的貼文按讚！

LINE送上聖誕特輯，包含貼文串的聖誕表情圖示。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

[聊天室] 聖誕節下雪預告

台灣雖然不容易見到下雪，但是在LINE聊天室中，聖誕節就可以見到雪景喔！到時候推薦可以幫聊天室換上深色主題，或是不同的背景圖片玩玩看，會有不同的樂趣哦！使用者在聊天室中輸入「耶誕、禮物、Xmas」關鍵字任一組，且不限大小寫，都可發動可愛的雪景特效。iOS / Android在台灣時間 2020年12月23日23:00，至2020年12月26日8:00啟用；電腦版則是在台灣時間 2020年12月25日10:00，至2020年12月28日11:00支援，LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)、LINE電腦版 4.8.0以上都可體驗。

如果你大多使用LINE在工作上，或許過多的節日特效，對你來說偶爾會造成困擾。如果這就是你也不用擔心。在LINE中，「聊天室背景特效」預設開啟，對應到的範圍包括關鍵字特效（像是聖誕特效），或是背景特效（像是下雪特效）。如果不想被過多的聊天室特效干擾，可透過「LINE主頁「設定」(右上角齒輪圖示） > 聊天 > 聊天室背景特效」的路徑來關閉！

(科技)