吳子嘉6年前在《美麗島電子報》撰文指稱，前總統馬英九團隊在總統競選期間，收頂新魏家10億元政治獻金，馬憤而提告求償，最高法院維持更一審判決，認定吳僅以片面資訊妄加推測，損害馬的名譽，判賠160萬元定讞。

至於馬英九道歉部分，一審認定吳是故意侵害馬的名譽，判決在四大報登報道歉，二審改定吳是重大過失，判在電子報道歉，去年最高法院駁回吳的上訴、判決須在電子報道歉確定。

吳子嘉是在2014年10月15日，於《美麗島電子報》撰文指稱時任總統的馬英九團隊，收受頂新超過10億元非法政治獻金，民進黨內也有人收了頂新的錢。馬英九認為報導不實，要求限時澄清未獲理會，就委請律師提告求償及要求登報道歉。

一審認為，吳未經查證也缺乏合理確信，就發表10億元政治獻金等言論，使馬名譽嚴重受損，判決吳須賠馬180萬元並在中國時報等四大報登報道歉；二審判決吳須賠償180萬元，但改判只須在電子報刊登道歉啟事。

最高法院就道歉部分判決確定，將賠償部分廢棄發回，台灣高等法院更一審認為，吳男因重大過失未盡合理查證義務，侵害被馬英九的名譽權，判吳須賠償160萬元，吳不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )