近年來氣泡水越來越受到歡迎，零熱量又有氣泡口感，讓喝水變得不無聊，無論是在意身材或是單純喜愛氣泡飲的人都成為氣泡水的死忠鐵粉。近日市場有一款氣泡水巧妙結合迪士尼Tsum Tsum圖像，表現出顆顆氣泡、驚喜連連的意境，全新包裝讓人愛不釋手！

迪士尼知名主題「Tsum Tsum」以Q版的迪士尼角色層層堆疊，可愛的樣子超療癒，「舒跑透明系氣泡水」完美結合Tsum Tsum圖像來表現品牌的亮點「氣泡綿密，口口暢快」，搶著在聖誕與跨年前新裝上市，帶給消費者熱鬧、團聚的濃濃節慶氣氛。

「舒跑透明系氣泡水」是年底派對不斷的大餐良伴，無糖零熱量的氣泡能刺激味蕾，卻讓大餐變得輕盈。比起喝含糖的汽水，氣泡水喝起來完全無熱量負擔，正是所謂「透明系氣泡」的最大亮點。

氣泡水無糖零熱量的氣泡能刺激味蕾，適合搭配大餐飲用。（圖／品牌提供）

比利時的風味評鑑機構iTi (International Taste Institute )由數十位歐洲名廚與侍酒師品評參賽食品，有食品界米其林美稱，舒跑透明系氣泡水榮獲風味絕佳二星，是世界級推薦的搭餐好選擇。佳節聚餐、尾牙活動，搭配「舒跑透明系氣泡水」吃大餐無負擔，讓你身材不走樣，輕盈過好年！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看舒跑透明系氣泡水結合迪士尼Tsum Tsum圖像超可愛！

★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得舒跑透明系氣泡水*1箱(24入)！

★公佈時間 ｜ 2020/12/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)