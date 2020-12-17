新竹攻城獅球員擔任全新球衣的最佳代言人。(攻城獅提供)

新竹街口攻城獅17日舉辦開季誓獅大會，同時公布新球季宣傳口號「來跟我風」，畢竟新竹是最著名的「風城」，攻城獅總經理高景炎說：「風是新竹最有力量的特產，希望我們可以成為一股神祕的力量，也跟所有球迷一起來『風』！」

儘管P＋聯盟將於本周六(19日)正式開幕，不過首周輪空的新竹攻城獅，要到下周六(26日)才算正式開幕，他們也提前宣告26與27日主題將是Xma獅、明年1月9與10日主題是小獅同樂會、明年1月23日與24日主題則是吼吼日。

從9月宣告成軍，攻城獅已經逐漸茁壯成一支強隊，狠投、雷特與塔壁3名洋將也將陸續到位，提前出關的狠投與雷特今天也現身誓獅大會，最快要到24日才可結束隔離的塔壁，也錄了一段影片跟大家打招呼，同時強調他的苦練身影。

除了17名球員以外，新竹攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」也在今天正式亮相，且展現精彩舞技，每個女孩更都擁有各自的「擔當」，身為隊長的Amis表示，在新球季期間，慕獅女孩將不定時在獅心瘋區、獅吼區等座位區跟球迷一起同歡。」

新竹攻城獅更在現場展出跟國內潮流品牌PHANTACi跨界聯名設計的全新三款球衣，分別是「曙光白」、「夜幕紫」與「風暴款」，屆時所有限定聯盟周邊身品，將於19日中午12點在新竹街口攻城獅官方網站開賣，球迷千萬別錯過這次購買良機。

(中時 )