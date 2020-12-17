長榮航(2618)今天召開線上法說會，第4季進入旺季需求，加上長榮航12架客機座椅拆解轉貨機載貨，11月單月貨運收入突破今年5月的新高，來到57.7億元，公司預期，由於需求暢旺，12月可望維持50億元以上的貨收，長榮航第4季貨運收入將超過150億元，創單季新高，由於貨運量增價漲，法人預期第4季虧損可望收斂。

長榮航前3季營收679.25億元，年減49.2％，歸屬母公司淨損36.42億元，每股虧損0.75元，截至9月底，期末現金及約當現金餘額426.73億元，而政府200億元紓困貸款，已經在10月動撥完畢。

今年全球受到疫苗衝擊，對航空是最具破壞性及挑戰性的一年，客運需求墜崖急凍，客收急劇銳減，前11月長榮航客運收入239.2億元，年減73.8％，載客人數229.7萬人，年減80.3％，運能198.8億公里，年減63.3％，承載率53％，單位收益2.27元，年增9.9％（載客人少、票價增的因素）。

長榮航指出，2021年客運挑戰仍大，主要疫情仍難預測，雖然疫苗開始施打，但預料明年下半年甚至明年第4季客運才能回暖，長榮航也審慎規劃後續航班，掌握疫後報復式反彈商機。

此外，原本預計今年交付5架新的客機，目前只先交付3架，長榮航也在密切注意復原的時間，2021年還是有規劃新的航點。長榮航認為，航空客運因為疫苗施打啟動，預計未來3到5年客運恢復可期，但道路是緩慢而崎嶇。

貨運今年艙位大減，急單及包機需求暴增，運價大漲。累計前11月貨運收入高達441.1億元，年增91％，載貨噸數63萬噸，年增13.8％，運能40億公里，年減0.1％，承載率87.1％，單位收益12.65元，年增71.8％。

今年5月疫情爆發，長榮航單月運收達56.9億元，雖然之後需求及運價都有降溫，但貨運收入單月還有40億元以上水準，年增100％。進入第4季傳統旺季，加上長榮航除了原本5架貨機外，12架客機座椅拆除投入載貨，11月貨收衝上57.7億元，再創新高，12月仍可維持50億元以上。

公司指出，目前5架777貨機充分利用外，將再增購3架貨機，分別在2021年10月、11月各交付1架，2022年2月交付第3架，貨機機隊將增加到8架，新增的貨機主要投入北美航線。777貨機是目前全球最大雙引擎貨機，與747相比，減少20％油耗及碳排放量，也優化長榮航貨機航網。

長榮航表示，目前冷鏈作業能量持續建置，迎接未來疫苗運送至國內施打及疫苗轉機重大商機。

(時報資訊)