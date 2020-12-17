PCB製造朝智能化，且半導體製程自動化設備需求高度成長，兩岸PCB廠及台灣半導體廠積極擴產，讓設備廠-群翊(6664)樂觀看待設備產業前景，群翊董事長陳安順表示，目前訂單能見度已達明年第2季，未來2到3年設備業都會非常強，前景相當看好。

群翊今天下午舉行法說會，群翊主攻PCB乾製程設備，包括：塗佈、壓膜、熱風、熱板及曝光等專業製程設備，設備應用產業涵蓋PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板等，看好半導體產業自動化需求，群翊針對晶圓製造及半導體封裝開發真空、防氧化及無塵室烤箱。

5G及AI加速物聯網、AR/VR、通訊、電腦、醫療用電子新應用普及化，帶動ABF等載板及HDI供不應求，且半導體產業高度成長，半導體廠積極擴產，致使半導體自動化設備需求強勁，加上PCB製程朝智能化，設備廠不僅要有硬體，還要有軟體整合服務能力，群翊因軟硬體能力兼具，順利搭上設備高成長列車，今年下半年起訂單旺到爆。

群翊表示，載板及PCB板領域前30大廠都是公司客戶，台資載板廠在大陸廠第4季快速裝機，陸資IC載板廠3年前只有深南，現在是遍地開花，台系HDI重慶新廠預計明年2月起開始裝機，陸資廠擴產在HDI高階多層板也很積極，兩岸三地廠商積極而都推動設備需求齊發。

在設備訂單旺到爆，群翊也積極擴產，陳安順表示，未來不是看誰擁有市場，擁有多少產能才是重點，由於目前產能有限，現在是挑產品做，以高利潤及高單價設備優先，公司已決議明年初再進行楊梅廠1000坪增建，預估明年第2季到第3季廠房完成。

(時報資訊)