37歲新竹邱姓男子上月6日騎機車闖中橫便道德基管制站失蹤40天，家屬懸賞50萬元找人，15日深夜泰雅族獵人楊東波發現邱男，之後邱男順利獲救。邱男家屬表示，將於18日（周五）在東勢農民醫院面交50萬元懸賞獎金。律師林智群指出，這種「懸賞廣告」，其實在民法有相關規定，而且還細分成3項。

林智群在臉書發文指出，「懸賞廣告」是民法有規定的一種法律關係，還規定得特別仔細：

1.如果這個人是被一堆人共同找到，那就是大家平分50萬元。

2.那如果有兩個人發現，A先發現，但先通知家屬的是B，原則上是應該給第一個發現的A，可是如果家屬已經把錢給了B，那法律就說家屬的責任已經盡了，不用再付第二次錢，至於AB間怎麼處理，就自己去處理。（應該是告不當得利）

3.那如果獵人不知道這個廣告，發現了，還可以領嗎？還是可以的，因為法律說這樣也可以。

57歲楊東波是泰雅族人，上山冬獵意外尋獲失蹤40天的邱男，連常在山上活動的楊東波也訝異邱男能孤身在荒郊涵洞生存40天，研判除了求生意志強烈，幸運選在能避風的涵洞棲身，並以防水帆布裹身避寒，且離水源近，可能生吃活蝦止飢，才撐到被他發現。

他回想涵洞位處偏僻，從台電廢棄電廠沿野溪山溝走進去，沿路都是峭壁，穿越第1個涵洞後，再走進第2個小型涵洞，當時頭燈照進去，驚見有人躺在角落地上，身上蓋著帆布，以為是屍體，嚇一大跳，翻了3圈跌倒，差點掉下150公尺深懸崖。

楊東波說，他向裡面大吼3聲，對方抬頭看了一眼，又繼續昏睡，才知道是活人，看似非常虛弱，奄奄一息，就趕緊下山報案。

(中時新聞網)