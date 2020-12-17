俄羅斯芭蕾8名舞者確診，衛福部長陳時中稱沒有法源依據所以不停辦，遭外界質疑在推責任，北市副市長黃珊珊17日表示，中央流行疫情指揮中心隨時可有強制作為，還是小心為上，多做一點不會有損失，「小心一點比較好」，今更證明小心才是真正重要的事。

中央流行疫情指揮中心今宣布增8例新冠肺炎境外移入個案，其中有4例莫斯科舞團俄籍團員，該團累計8人確診，其餘44團員必須居家隔離。

陳時中稱沒有法源依據所以演出不停辦，外界認為是在推責任，黃珊珊今表示，這次狀況是因為出現4個確診後，中央認為其他團員沒有接觸所以可以演出，但北市府認為不妥，要求再檢驗一次，而停辦、不停辦是指揮中心可隨時做出強制做法，雖然沒有法源，但還是小心為上，不能怪任何人，這事是突發的。

黃珊珊指出，現在最擔心的是居家隔離問題，也和中央協調中，陳時中希望原地安置，但該旅館不是防疫旅館，更何況防疫旅館不處理居家隔離，若沒辦法在原旅館妥善照顧，還是一致帶到檢疫所。

她說，中央和地方在討論是否停止演出，大家都是一個好意，盼解決問題，沒有說誰對誰錯，「小心一點比較好」，多做一點不會有損失，今更證明小心才是真正重要的事。

黃珊珊強調，如果沒有提出來，昨晚舞團就已經演出了，這個破口怎麼辦？解除隔離都已經出去活動，比當時公主號嚴重，相信中央也不是故意的，出現8例確診，昨天也開始排練，所有其他44位團員都要隔離，更何況飯店員工也要隔離，是很高的社會成本，以後都要比照若出現確診，全部的人都要再採檢，類似團體應該還會再有，中央應訂出一個真正的SOP。

她還提到，不管什麼「防疫泡泡」，顯然不能保證沒有問題，市長柯文哲說寧可有一些商業損失，但不能有缺口，輕重以市民健康優先。

此外，黃珊刪提到周日台北馬拉松選手已經過採檢，沒有出現陽性症狀，沒有再此採檢必要。

(中時 )