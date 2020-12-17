花蓮縣今在新北富邦U18棒球邀請賽8強賽靠著余羿賢敲出左外野再見安打，助隊以2比1擊敗新北市白，搶下最後一席4強門票。

玉里高中化身的花蓮縣在4局下展開攻勢，首棒陽柏翔敲安再盜上二壘，2出局後余羿賢揮出適時安打，助隊先馳得點，新北白則在第6局扳回一城。

8局打完雙方仍維持1比1平手，9局上新北白沒能得分，擁有和對手說再見的花蓮縣，張宇辰一上場就敲出三壘安打，下一棒的余羿賢把握機會成為致勝英雄。

此役2安打都有打點進帳，更成為球隊晉級的關鍵人物，余羿賢賽後直呼很爽，他透露這不是生涯首次再見安打，上一次當英雄是在國小時候，「當時上場沒想太多，只想打到球就好，打出再見安打真的很開心。」

花蓮縣總教練余進德也誇讚余羿賢是名很聰明的球員，打擊穩定、協調性佳，國中時是投手兼捕手，升上高中才專職蹲捕，「他當捕手的領導能力很好，會去觀察打者，也因為他是投手出身，當捕手時更會去引導投手。」

被教練安排專司捕手，余羿賢沒有抗拒，反而表示自己就想當捕手，「喜歡捕手的領導能力，當球場上的隊長領導大家，隊友跟教練也都很相信我的配球，讓他們很安心。」

余羿賢透露，高一下學期起教練將放手讓捕手們自己配球，自己也會去觀察各隊打者型態，從一場場比賽中累積配球經驗。

今天4場比賽結束，也產生最後4強球隊，明天上午新北市藍將與花蓮縣交手，新竹則要碰上苗栗縣，爭取冠軍戰門票。

余羿賢。（大會提供）

(中時 )